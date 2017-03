AUTOROUTE NGABOU/TOUBA : Un accident entre deux bus fait 5 morts

Voilà un accident qui aura été le fruit d'une indiscipline notoire et caractérisée. Deux bus qui s'offraient un rallye se sont heurtés de côté sur l'autoroute 2X2 voies qui relie Ngabou à la cité religieuse de Touba. L'un voulant dépasser l'autre, ce dernier a choisi de résister. Les deux véhicules de sont touchés et ont tous fini sur le bas-côté. Le bilan est lourd de 5 morts et d'une trentaine de blessés dont une dizaine graves. L'accident est survenu aux environs de 7 heures, ce vendredi. Ce tronçon est pourtant très peu fréquenté...