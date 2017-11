AUTOROUTE ILA TOUBA : La livraison du chantier est prévue en décembre 2018

Pour s’enquérir de l’état d’avancement du chantier autoroutier Ila Touba, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, en compagnie du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, et du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye ont effectué une visite des lieux.



« Une cadence exceptionnelle »



Le projet avait démarré concomitamment à partir de trois bases : Thiès, Bambey et Touba. Sur les 113 km que constitue l’autoroute, les 70 sont déjà bitumés. En ce qui concerne les terrassements, 98% ont été réalisés. Ce qui pousse le Premier ministre à dire que le projet avance avec une « cadence exceptionnelle ».



Un an de gain sur le délai contractuel



« L’axe Dakar-Thiès est presque terminé. Il reste les équipements de sécurité, les postes de Péage et les connexions sur Thiès qui existent déjà mais qu’il faut doubler en termes de gabarie. » Mahammed Boune Abdallah Dionne révèle que l’entreprise est sur le point de réaliser l’autoroute avec un an de gain sur le délai contractuel. « Si on continue sur ce rythme, Ila Touba sera définitivement réceptionnée en décembre 2018 (...) Aujourd’hui, 98% des terrassements sont terminés sur les 113 km et c’est 58% plus de la moitié du projet qui est réalisé toutes œuvres confondues », détaille-t-il.

Pour ce qui est de l’emploi, le chef du gouvernement a annoncé que ce chantier en a généré 2000 côté sénégalais avec des matériaux sénégalais. Mieux, se réjouit-il, au lieu de prendre des camions citernes d’eau, ils ont préféré réaliser 30 forages qui sont utilisés et sont accessibles aux populations.

« Comme on le dit souvent, les infrastructures sont un maillon essentiel sur la voie de l’émergence à cause de leur externalité sur le reste de l’économie. »

Chef de projet de l’autoroute, Mamadou Moustapha Dème est revenu sur les objectifs qui sont de favoriser le développement économique et social, augmenter le capital humain et améliorer le bien-être social, développer les échanges intérieurs et permettre aux populations riveraines d’avoir un meilleur accès aux équipements et services sociaux de base.

Les résultats attendus sont énormes pour le développement avec l’augmentation de la capacité d’écoulement du trafic, l’amélioration des conditions de trafic et de sécurité des zones traversées, de l’accès aux services et équipements sociaux ou encore du cadre de vie des populations.

Devant le Premier ministre, le sieur Dème a fait la description du projet qui a le profil en travers : « Chaussée : 2x3, 5m par sens extensible en 3 voies, TPC: 2,6 m dont BDG de 1.0 par sens, BAU : 3.0 m par sens, Berme : 1.0 par sens.

Structure de chaussée, PST : 70 Cm de latérite, couche de forme : 25 cm de latérite ciment, couche de base 21/22 cm de grave bitume GB4, couche de roulement : 6 cm de béton bitumeux BBSG3.

Ouvrage hydrauliques : c’est 104 dalots.

Ouvrages d’art : c’est 19 passages supérieurs, 9 passages inférieurs, 4 passerelles piétons. Péage, c’est un système fermé avec 6 postes de péage.

Aire de service : c’est 02 aires de service installées à Bambey. Echangeur avec poste de péage à Thiès (2), Khombole, Bambey, Diourbel et Touba. »

Pour le compte du grand Magal de Touba, Mamadou Moustapha Dème a informé que le tronçon Dakar-Thiès sera ouvert aux usagers.