AUTOROUTE "ILA TOUBA" : La fin des travaux annoncée en fin décembre 2018

L’autoroute « Ila Touba » sera livrée en fin 2018 ! Cette bonne nouvelle a été faite, hier, par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Elimane Kane. C’était à l’occasion d’une visite de chantier.

Il était avec le ministre de l’Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye et le porte-parole du Gouvernement Seydou Guèye. A en croire au ministre, les travaux avancent à grand pas. Car, 84% du terrassement est terminé. Les ouvrages hydrauliques sont également terminés à 42% avec 20 forages en action au niveau localités traversées par l’autoroute.

« Il faut se féliciter de ces résultats qu’on a pu avoir en changeant la façon de travailler. A ce rythme, deux livrables sont à l’horizon », a expliqué le ministre qui renseigne que « le premier livrable est attendu en novembre 2017. Il concerne les échangeurs Thiès ville et Nord. »

Ainsi, les passagers qui emprunterons cette voie lors du prochain Magal de Touba pourront, à partir de Dakar, prendre l’autoroute contourner Thiès et reprendre la Rn3. Poursuivant, le ministre annonce que « livrable est prévu en décembre 2018. Le 31 décembre 2018, l’autoroute sera livrée clef en mains avec son système de vidéo surveillance. »

Cependant, le Directeur de la société chinoise, Song Ahi Xiang reconnait que ce sera très difficile de respecter cette date mais, s’engage-t-il, nous allons faire de notre mieux pour satisfaire la demande du Gouvernement. Interpellé, le Chef de projet de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute), Mohamed Dème a fait savoir que la nature du relief très accidenté au niveau de certaines localités du tracé de l’Autoroute peut ralentir le rythme d’évolution des travaux.

Par ailleurs, le ministre Mansour Elimane Kane a révélé que le Sénégal va totaliser en 2018 une distance de 219 kilomètres d’autoroute.