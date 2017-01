AUDIT 2015 DE L'ARMP SUR LES MARCHÉS PUBLICS : Bizarreries à l'Agetip

Le marché relatif aux travaux de réseau viaire complémentaire dans le cadre de la restructuration de Pikine Irrégulier Sud, attribué à SOCETRA, pour un montant de 2 736 809 371 FCFA TTC, a permis de noter qu’à la suite de l'envoi par l'AGETIP d'un courrier No TEC/ 1329/15 daté du 13 juillet 2015 à l'entreprise SOCETRA, pour demander le complément du dossier à savoir le personnel manquant, le matériel manquant et la confirmation par la banque (BIS) de la mise à disponibilité immédiate de la ligne de crédit, au plus tard le 16 juillet 2015, nous avons noté que la réponse de l'entreprise SOCETRA à cette correspondance est datée du 18 juin 2015 et que le cachet du "courrier Arrivée" est daté du 16 juillet 2015.

D'ailleurs, un mail de l'Agence pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux (APIX) daté du 24 juin 2015 met en évidence tous ces manquements de l'entreprise SOCETRA.