AUDIENCE CHAMBRE CRIMINELLE : Huit affaires impliquant 20 accusés sont inscrites au rôle

L’audience de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Dakar est prévue ce mardi 7 février. Selon le journal Enquête, huit affaires impliquant 20 accusés sont inscrites au rôle. Il s’agit d’un cas de meurtre, trois cas de trafic de drogue et trois autres affaires de vol aggravé ainsi qu’un dossier d’assassinat. Il s’agit notamment de l’affaire de l’assassinat de Boutèye Kounta Ndiaye, dont la mort survenue en mai 2011 avait suscité l’émoi.



La victime, un ex-agent de la Société Nationale de Recouvrement (SNR) à la retraite et concessionnaire de voitures de luxe à la cité Keur Damel, en face du Complexe Yengoulène à Nord-Foire, avait été enlevée au bord de sa Porsche Cayenne à Dakar. Agé de 62 ans, Boutèye Kounta Ndiaye a été retrouvé mort par strangulation à Thiès. Pape Mor Djité et Talla Diassé, noms des accusés, doivent répondre des chefs d’association de malfaiteurs, d’assassinat, de recel de malfaiteurs et de non-dénonciation de crime.