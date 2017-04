ATTENTAT DÉJOUÉ À LA VEILLE DU PREMIER TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE : Un Sénégalais arrêté en France

Un Sénégalais dont l’identité n’a pas été révélée est interrogé sous le régime de la garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte en France à la suite de l’attentat déjoué à la veille de la Présidentielle. Ce dernier faisait partie des contacts téléphoniques des deux suspects, en l’occurrence Clément Baur et Mahiedine Merabet, écroués depuis le 25 avril.

Notre compatriote a été interpellé par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) appuyée par le Raid en même temps qu’un Kosovar et deux Tchétchènes.

Selon les médias français, ils ont été interpellés dans la région de Nancy, d’où étaient partis séparément fin mars Clément Baur et Mahiedine Merabet pour rejoindre Marseille, et le cinquième à Miramas (Bouches-du-Rhône).

Les enquêteurs cherchent à éclaircir la nature exacte de leur relation avec les deux suspects arrêtés à Marseille, en particulier avec Clément Baur connu pour être proche d’islamistes tchétchènes au contact desquels il s’est converti à l’islam radical en 2007 à Nice.

Comme le rappelle RTL en passant au crible les ordinateurs des deux suspects arrêtés à Marseille, les enquêteurs ont découvert de nombreuses recherches internet, faisant notamment référence à des bars fréquentés par des Russes et des Américains : « Clément Baur et Mahiedine Merabet, soupçonnés d’avoir projeté un attentat «imminent» avant l’élection présidentielle et arrêtés le 22 avril à Marseille, semblaient envisager de s’en prendre à des lieux de fête.

Si aucune cible n’a été à ce stade formellement identifiée, Europe 1 rapporte que les experts de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont trouvé dans les téléphones portables des suspects de nombreuses photos prises dans les rues de Marseille.

Après avoir méticuleusement étudié leurs ordinateurs, ils ont également retrouvé toutes leurs recherches internet. Certaines concernaient le monde politique, mais la plupart ciblaient des lieux de fête, des bars ou encore des lieux de rassemblement spécifiques à certaines communautés, directement visées par la propagande de Daesh.

Les suspects ont notamment cherché l’adresse de bars de Marseille fréquentés par des Russes, des Américains ou des Israéliens. Plusieurs éléments laissent penser que les deux hommes comptaient passer à l’acte dans cette ville ou ses environs.

Compte tenu de l’importance de l’arsenal découvert lors de leur interpellation, on peut en déduire qu’ils planifiaient plusieurs attaques. Un fusil-mitrailleur, deux armes de poing, des sacs de munition, trois kilos d’explosifs de type TATP, dont une partie prête à l’emploi, et une grenade artisanale avaient été retrouvés dans l’appartement marseillais loué par Clément Baur. »