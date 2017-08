ATTAQUE DE OUAGA : Le président Macky Sall se solidarise avec le peuple Burkinabé

C'est via son compte Tweeter que le Président de la République Macky Sall, à la Mecque actuellement pour les besoins de la Oumra, a envoyé un message de soutien au peuple Burkinabé après l'attaque de Ouagadougou qui a fait plus de 18 morts.

Le Président Macky Sall a écrit : "Contre le terrorisme, soutien total au peuple burkinabé et à mon frère le Président"