ATELIER SUR LE PUDC : L'hommage du PM Dionne à Harouna Dia

Lors de l’atelier sur le PUDC hier, le Premier ministre a rendu un hommage mérité à Harouna Dia. Alors que le milliardaire s’était confondu aux personnes présentes au King Fahd comme à son habitude, Dionne a lancé : « Je ne pourrais pas terminer sans adresser mes plus chaleureux félicitations au PNUD qui va nous accompagner dans ce processus, au ministre des Finances et du Plan à ses équipes, au Secrétaire d’État chargé du Suivi du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), Souleymane Jules Diop, mais également saluer un homme discret qui a beaucoup travaillé sur le concept du PUDC, il se cache là-bas (Ndlr, au fond de la salle), il est un conseiller spécial du Chef de l’Etat et il a beaucoup travaillé sur le concept du PUDC. M. Harouna Dia a aussi parcouru avec les 80 000 km des routes du Sénégal avec le Président Macky Sall. »

Il n’en fallait pas plus pour que des applaudissements fusent de toute part...