ASSE – Mercato : Galtier a déjà tranché pour Henri Saivet !

Un petit tour et puis s’en va. Actuellement prêté par Newcastle, le milieu de terrain international sénégalais Henri Saivet (26 ans) ne devrait visiblement pas prolonger l’aventure dans le Forez. Selon But! Saint-Etienne, les Verts n’auraient pas l’intention de conserver l’ancien joueur de Bordeaux, qui est apparu à dix-neuf reprises cette saison en Ligue 1. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Magpies, le natif de Dakar n’aurait pas convaincu le club entraîné par Christophe Galtier, qui devrait aussi enregistrer les départs de Benjamin Corgnet et Jerrold Nyemeck (fin de contrat).



En revanche, Sainté pourrait essayer de conserver Jordan Veretout (24 ans), mais il va falloir négocier avec Aston Villa qui avait déboursé dix millions d’euros pour recruter le milieu de terrain nantais lors de l’été 2015. Dommage que son prêt ne soit pas accompagné d’une option d’achat. Si le capitaine Loïc Perrin vient de prolonger son engagement jusqu’en juin 2020, l’ASSE va aussi devoir gérer les cas de Stéphane Ruffier, de Kevin Monnet-Paquet, de Kevin Malcuit, de Fabien Lemoine, de Jérémy Clément, de Nolan Roux, de Romain Hamouma ou encore de Florentin Pogba pour une période de mutations qui s’annonce particulièrement agitée.



footempo