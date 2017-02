ASSASSINAT EN GAMBIE : L'ancien patron de la NIA, Yankuba Badjie et Cie placés sous mandat de dépôt

Les choses se corsent pour l’ancien patron de la NIA gambienne et ses six hommes arrêtés en même temps que lui. Yankuba Badjie a été présenté hier devant un juge qui l’a inculpé et placé sous mandat de dépôt pour le meurtre d’Ebrima Solo Sandeng, ce membre de la Coalition de Barrow décédé dans les locaux des services spéciaux en juillet dernier. Les mêmes sources renseignent que Badjie et ses « gars » sont aussi poursuivis pour complot en vue de troubler l’ordre public.