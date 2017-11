ASSANE MBACKÉ EN COLÈRE : " J'ai lâché Assane Diouf depuis... Modou Dolly a tort... Wade a demandé à Assane d'arrêter ses insultes '

Les propos de Serigne Modou Mbacké Bara Dolly accusant Wade et Me Madické Niang de télécommander '' Assane l'insulteur '' sont très mal perçues par Serigne Assane Mbacké. Pour le responsable politique du Pds, ' Modou n'a fait que raconter des contrevérités insensées et indignes d'un chef religieux qui se respecte. ''



Assane Mbacké de raconter à Dakaractu : "C'est moi, personnellement, qui suis allé présenter Assane Diouf au Président Wade. Le protocole s'était foncièrement opposé à la tenue d'une telle rencontre. J'ai dû m'employer pour que l'entretien ait lieu. Wade lui a clairement signifié sa désapprobation par rapport à la méthode utilisée pour dérouler sa communication. Il lui a dit qu'un homme sérieux et normal ne peut se permettre de distiller des insultes à tort et à travers. Et Assane avait accepté de mettre un terme à ses insanités. ''



Assane Mbacké de jurer la main sur le coeur que l'ancien président de la République et l'insulteur patenté ne se sont plus revus et n'ont plus échangé de propos. Il signalera , en passant, que Me Madické Niang est tout aussi exempt de reproche dans cette affaire, selon lui. '' Me Madické Niang ne connait pas Assane. Pour rien au monde, il ne ferait proférer des insultes à l'encontre d'un descendant de Serigne Touba. ''



J'AI TOURNÉ LE DOS À ASSANE



Déconcerté par la manie nouvelle récemment empruntée par Assane Diouf d'insulter les Chefs religieux de Touba, Assane Mbacké a décidé de tourner le dos à son ancien collaborateur. '' J'ai tourné le dos à cet homme. J'ai filtré son numéro. Je ne lui adresse plus la parole. Il a refusé de présenter ses excuses à la famille de Serigne Touba qu'il a insultée à travers Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre. C'est pourquoi, je ne le soutiens plus ''.