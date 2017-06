ASP : 3 000 nouveaux agents pour veiller sur la sécurité des populations

La deuxième promotion des Agents de Sécurité de Proximités (ASP) est sortie de formation aujourd’hui. 3 000 nouveaux agents pour veiller à la sécurité de la population Sénégalaise, après une formation de 45 jours. Les nouveaux ASP ont reçu des cours de garde rapprochée, de secourisme etc...

Pour une première, des ASP seront dans des quartiers, des communes et tout le territoire Sénégalais sous le contrôle des préfets.

Une cérémonie qui a permis aussi à la première et à la promotion sortante de rendre hommage à un de leur promotionnaire, Mactar Faye, qui a perdu la vie lors d’un accident en pleine formation.