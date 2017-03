ASAC NDIAMBOUR : Karim Séga Diouf limogé

La direction de l'Asac Ndiambour, à l'issue d'une réunion, a notifié au concerné son limogeage. La défaire de trop semble-t-il, c’est celle de ce week-end contre le Casa Sports (3-2, 15e journée). Karim Séga Diouf passe ainsi le témoin pour « insuffisance de résultats ».

Avec un passif de 6 revers contre seulement 2 victoires et 7 matchs nuls, la formation lougatoise (12e, 13 pts) reste menacée par l'US Gorée (13e, 12 pts) et l'Us Ouakam (14e, 12 pts). Elle est pourtant sortie d’une situation similaire la saison précédente grâce à l’expérience de l’ancien coach des Olympiques. Selon footplus.news, c’est Malick Diop, ancien du Port et de l’USO, qui devrait prendre le relais.