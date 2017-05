AS Rome: Monchi offre un poste à... Totti !

Monchi en @tjcope : "Totti tiene mi ofrecimiento para que trabaje junto a mí"https://t.co/zUGrfD4kMk pic.twitter.com/7ETM2jD12X

— El Partidazo de COPE (@partidazocope) 29 mai 2017



Francesco Totti a fait des adieux émouvants ce week-end. "Il Capitano" n'en a cependant peut-être pas complètement terminé avec une Roma dont il restera à jamais l'un des symboles. En effet, Monchi, le nouveau directeur sportif, lui réserve d' ores et déjà une place... "Il représente la fidélité à ses couleurs. J’ai joué contre Totti un Rome-Séville et il avait marqué le but de la victoire. Il a une offre pour travailler avec moi", a-t-il expliqué pour la radio espagnole Cope.