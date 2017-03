ARSENAL : "Thierry Henry est le favori pour succéder à Wenger à Arsenal"

Pour Stan Kroenke, le fils du propriétaire du club, Thierry Henry est le candidat idéal pour succéder à Arsène Wenger, à en croire les informations de The Telegraph. Pour les Gunners, Thierry Henry a inscrit 174 buts quand il était attaquant. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club.



L'ancien joueur du Barça n'a jamais caché qu'il aspirait à devenir entraîneur principal à plus ou moins long terme. Surtout à Arsenal, son club de coeur. A la fin de la saison, il décrochera sa licence UEFA et pourra officiellement entrer en ligne de compte dans un club professionnel. Mais son poste chez les Diables Rouges, où il assiste Roberto Martinez, semble être l'école idéale avant de se lancer dans le grand bain.



Josh Kroenke, de son côté, risque bien de devenir un joueur le nouveau propriétaire du club, quand il succèdera à son père. De quoi lui donner de la suite dans les idées...