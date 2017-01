ARSENAL : Özil remet Thierry Henry à sa place !

Légende à Arsenal, l’ancien attaquant Thierry Henry a récemment taclé le milieu offensif Mesut Özil (28 ans, 17 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) et l’attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 20 matchs et 13 buts en Premier League cette saison) qui se montrent gourmands pour prolonger chez les Gunners.

Invité à commenter les propos du Français, l’Allemand l’a gentiment remis à sa place ! « Tout le monde a le droit de dire ce qu’il veut, mais ce qu’ils disent ne m’intéresse pas. Les anciens joueurs ne savent pas ce qui se passe réellement entre le club et moi », a affirmé l’ancien Merengue dans les colonnes de Kicker.

Pour rempiler, le champion du monde 2014 souhaiterait notamment des garanties sur l’avenir du coach Arsène Wenger, en fin de contrat en juin.