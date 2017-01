ARRIVÉE EN MASSE DES RÉFUGIÉS GAMBIENS : Remarquable élan de solidarité des populations sénégalaises

L’afflux de personnes déplacées en provenance du pays du dictateur de Banjul a suscité un élan de solidarité au Sénégal. A l’instar du président Macky Sall qui a accueilli et hébergé le président légitime Adama Barrow, les populations locales y sont allées de leur soutien à ceux qui ont fui la furie de Jammeh.

Dans le département de Nioro frontalier avec la Gambie , c’est le président du Conseil Départemental de la circonscription Momath Sow ‘’MALAW’’ qui a pris les choses en main pour voler au secours des centaines de personnes venues se réfugier le long de la frontière commune.

Pour en rester avec ces victimes malgré elles de l’entêtement du dictateur isolé de Banjul, leur bienfaiteur, patron départemental de l’APR, leur a offert plus de 5 tonnes de riz à partager entre les personnes établies à Keur Ayib , Médina Sabakh , Keur Mousseu et dans la commune de Nioro. Il a par ailleurs alloué une enveloppe financière aux forces de défense et de sécurité mobilisées en permanence dans la zone pour veiller à la sécurité des biens et des personnes . Un bel exemple de solidarité qui traduit les relations fraternelles séculaires entre les deux peuples, longtemps mises en mal par le dictateur déchu.