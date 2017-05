ARRIVÉE DU PRÉSIDENT SALL EN ARABIE SAOUDITE POUR LE SOMMET ARABO-ISLAMIQUE

Le chef de l’Etat Macky Sall est arrivé vendredi matin à Djeddah, en Arabie Saoudite où il participera, le 21 mai, au Sommet arabo-islamique et américain, a appris l’APS.



Le président Sall a foulé le sol saoudien à 11H15, heure locale. Accompagné de son épouse, Marième Sall, et d’une délégation, il vient participer au Sommet arabo-islamique et américain, dont les travaux démarrent dimanche à Riyadh.



Dès son arrivée à l’aéroport, les honneurs lui ont été rendus par les autorités saoudiennes avant qu’il ne rejoigne sa résidence, avec les membres de sa délégation.



En début de soirée, il se rendra à La Mecque, où il effectuera la Oumrah, en prélude au mois de Ramadan qui démarre la semaine prochaine. Après La Mecque, il ira à Médine, haut lieu de sainteté de la Oummah islamique où repose le Prophète Mouhamad (PSL).



Le président américain, Donald Trump, est attendu à ce sommet arabo-islamique et américain, pour sa première sortie à l’étranger, depuis son élection et son investiture il y a quatre mois. Une cinquantaine de pays musulmans participent à ce sommet, pour la plupart représentés par leur chef d’Etat ou de gouvernement.