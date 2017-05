ARRIVÉE DE LA DÉPOUILLE DE SERIGNE SALIOU AMAR : Des larmes et de l'émotion à l'Aéroport International Léopold Sédar Senghor

La dépouille mortelle de Serigne Saliou Amar décédé le 11 Mai dernier est arrivée à Dakar dans la soirée du jeudi à 21h40.

En compagnie de son épouse Marie Amar, de son fils Abdou Amar et de ses proches, Cheikh Amar a eu du soutien et du réconfort au salon d'honneur avec le ministre directeur de cabinet du Président, Me El Hadj Oumar Youm qui a voyagé avec lui. Sur place il y avait le ministre Mansour Faye, Malick Seck, le petit frère de la Première Dame Marieme Faye Sall, Youssou Ndour et son fils Birane avec Mbaye Dièye Faye. Marie Amar, la mère du défunt a du à nouveau être évacuée du salon d'honneur tellement elle était encore sous le choc.

La délégation est allée accueillir la dépouille au fret où elle a trouvé sur place Me Madické Niang, Samuel Sarr, Pape Diop, Ameth Amar, entres autres personnalités. Serigne Cheikh Saliou Mbacké a envoyé un de ses fils pour le représenter.

Abdoulaye Mbaye Pekh parlant au nom de Cheikh Amar, à remercié tous ceux qui ont fait le déplacement avant de leur donner rendez-vous demain à 9h30 à la levée du corps à la morgue de l'hôpital Principal de Dakar, qui sera suivie de l'enterrement à Diourbel.