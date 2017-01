ARRETÉ AVEC 100 KG DE CHANVRE INDIEN : El hadji Sarr risque 15 ans de travaux forcés

Le commissariat de Grand-Yoff a mené une filature suite à une information faisant état d’un trafic intense de chanvre indien mené dans ce quartier. Les faits remontent au 7 février 2013.

Ce jour-là, les policiers ont repéré un véhicule dans les ruelles des Hlm Grand-Yoff. Une tentative d’inspection dudit véhicule mènera à une course poursuite. Les deux hommes qui étaient à bord, en l’occurrence Thierno Sarr et El hadji Sarr ont voulu prendre la poudre d’escampette, mais ils ont été très vite alpagués.

Fouillés, les policiers ont découvert qu’ils étaient en possession de 5 sacs contenant l’herbe qui tue. A quelques encablures, une troisième personne, Saliou Ndao, a été appréhendé en possession de 57 plaquettes. Ce dernier et Thierno Sarr ont, par la suite, bénéficié d’un non-lieu total à l’instruction.

El hadji Sarr est demeuré ainsi le seul inculpé dans cette affaire. Devant le prétoire de la Chambre criminelle il n’a pas nié les faits en révélant que c’est un malien du nom de Modou qui le ravitaillait. Dans ses réquisitions, le maître des poursuites s’est appuyé sur les aveux partiels de l’accusé pour dire que les faits de l’espèce ne souffrent d’aucune contestation. Toutefois, le parquet pense qu’on ne saurait parler de trafic international, d’autant que l’accusé a acquis la marchandise sur le territoire sénégalais et y revend.

Sur ce, il a demandé la requalification des faits en trafic interne. Pour la répression, il a requis 15 ans de travaux forcés contre l’accusé et une amende de 5 millions de francs CFA. El hadji Sarr sera fixé sur son sort le 7 février prochain.