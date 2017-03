ARRESTATION DE MAME MARIÈME BABOU : Des responsables de l'APR tapis dans l'ombre manoeuvrent pour sa libération

Depuis son arrestation, hier, par les éléments de la Section de Recherches, des responsables de l'Alliance Pour la République manoeuvrent ferme pour la faire libérer. Elle, c'est Mame Marième Thiam Babou. Elle a été arrêtée après avoir refusé de déférer à la convocation de la gendarmerie de Fimela à la suite d'une plainte déposée par le maire Karim Sène après que celle-ci ait saboté, à l'aide de pierres et de nervis, son meeting de mobilisation des inscriptions sur les listes électorales.

Arrêtée à Dakar hier, elle a été conduite manu militari à Fatick où elle est gardée à vue. Des sources nous renseignent que des responsables haut placés du parti de Macky Sall font des pieds et des mains pour la faire libérer de peur qu'elle ne déballe ou que leurs noms ne soient cités dans cette affaire. Mais la source de nous dire que les masques commencent déjà à tomber dans l'APR et que cette affaire risque de faire un grand bruit si le nom de ces responsables étaient un jour dévoilés...