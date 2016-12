ARNAQUE SUR L’AXE DAKAR-DUBAÏ : Un procès à risque pour le patron des bijoutiers de l’APR

Sale temps pour le patron des bijoutiers de l’APR. Ibra Guèye, puisque c’est de lui dont il s’agit, sera jugé le 27 décembre prochain pour une vilaine affaire. Piégé et intercepté à l’époque des faits par la DIC, ce dernier est soupçonné d’être un membre d’un réseau dont la spécialité est d’escroquer les Dubaoïtes en leur vendant de l’or mélangé à du... «perëm» (Ndlr : bronze).

C’est d’ailleurs pour cette raison que Shahid Abdul Qadar, le gérant du comptoir commercial «Axor Gold», sis aux Emirats-Arabes-Unis, avait formulé une plainte à l’encontre du responsable «apériste» pour escroquerie portant sur 2.400.000 dirhams, soit 225.000.000 de F Cfa. De l’exposé des faits, il ressort que Shahid Abdul Qadar l’a connu dans le cadre de ses activités d’importation et d’exportation de l’or.

Le 01 juin 2015, à Dubaï, Ibra Guèye lui a proposé la vente d’un stock d’or affichant 24 kg à la pesée, pour un prix de 750.000 dollars Us. Le bijoutier a encaissé un acompte de 650.000 dollars Us et devait récupérer le reliquat le lendemain après l’analyse d’authentification en laboratoire. Le 02 juin 2015, justement, la victime l’a attendu en vain.

Sa patience a été vite dissipée par les résultats de l’analyse du laboratoire qui lui sont parvenus dans la journée, révélant que la marchandise livrée par son client ne comportait en réalité que sept (07) kg d’or.

Après son coup, Ibra Guèye a quitté Dubaï, la veille, à 04 h 00, par vol à destination de l’Italie pour s’y réfugier. C’est d’ailleurs de retour au Sénégal qu’il a été arrêté. Interrogé, il jure, dans un premier temps, qu’il a effectué la transaction avec le plaignant à la date du 01 juin 2015, non sans préciser qu’elle portait sur un stock d’or d’un poids total de 24,120 kg.

Après avoir testé sur place la marchandise, le client lui a versé intégralement la somme de 2.400.000 dirhams, représentant son prix d’achat. Il ajoute n’avoir jamais accepté de laisser sa marchandise entre les mains de son client sans avoir encaissé, au préalable, l’intégralité de son argent. Finalement, Ibra Guèye a arrêté de raconter des contrevérités, sur insistance des enquêteurs. Il a ainsi avoué qu’il s’active dans un vaste réseau établi à Dubaï et au Sénégal. Ses membres, parmi lesquels M. Sèye, sont activement recherchés.

Selon ses explications, la stratégie du réseau est simple : un groupe part dans les pays arabes pour cibler des clients, les convaincre avant de les mettre en rapport avec d’autres membres établis au Sénégal. Dans un premier temps, un échantillon d’or pur est présenté au pigeon. Et, lorsqu’il mord à l’hameçon, on lui vend de l’or, mixé cette fois-ci avec du bronze...