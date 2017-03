ARBITRAGE BARÇA-PSG : l’UEFA répond

Jeudi dernier (voir ici), Marca annonçait que l’UEFA réfléchissait à une sanction à l’encontre de Deniz Aytekin, à qui il a été reproché un arbitrage plus que moyen lors de la rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain (6-1) en Ligue des Champions. Une information démentie par le quotidien catalan Sport, qui rapporte les dires d’un membre de l’instance continentale.

"à chaque match, nous analysons le travail des arbitres pour décider quels matchs leur seront attribués à l’avenir, mais de là à dire qu’il y aura des mesures contre cet arbitre ou qu’il sera sanctionné, il y a un monde. Pour nous, le match entre le Barça et le PSG est terminé au moment du coup de sifflet final. Il n’y a rien d’autre à signaler", aurait annoncé l’UEFA au média.