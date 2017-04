APRÈS AVOIR DÉGAINÉ 16 AMBULANCES - Aly Mané minimise l'opposition

Socialiste et maire de Paos-Koto, Aly Mané a sorti, ce week-end, la grosse artillerie. Parrain de la finale des phases finales départementales ayant opposé Avoni à Mboubi, le leader politique, en collaboration avec l'association des Amis de Mbaye Diagne ( officier Sénégalais tué au Rwanda), a dégainé 16 ambulances qu'il distribuera suivant les priorités locales. Ainsi, entre autres communes, les localités​ de Porokhane, Paos-Koto, Niandame, Dabaaly, Keur Mandongo, Darou Mboss, Taïba- Niassène, Tassète, Yoff, Mbao etc..., recevront leur dotation.



Aly Mané se félicitera de la forte mobilisation qui a été notée au stade et dans la ville de Paos-Koto. Invité à donner son point de vue sur la mobilisation de Y'en a marre, le socialiste minimisera. Il minimisera aussi l'opposition avant de leur promettre une cinglante défaite aux prochaines élections législatives et présidentiel. '' Depuis 2014, nous avons gagné toutes les élections. Nous allons faire le plein ''.



Plusieurs personnalités ont fait le déplacement. C'est le cas des ministres Matar Bâ, Serigne Mbaye Thiam, Abdou Latyf Coulibaly, des maires des communes du département de Nioro. Le maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane a aussi fait le déplacement de même que le directeur général de l'Artp, Abdou Karim Sall, Mamadou Kassé, Directeur des Hlm etc...