APR Pikine : Le parti en mal de leader et de locomotive politique, selon un responsable

Mamadou Libasse, Basse responsable APR Djiddah Thiaroye Kao, a lancé une alerte sur la situation du parti au niveau du Département de Pikine. Il indexe un manque de leadership, mais aussi une division notoire entre responsables.

« Deux personnes façonnées par le président se regardent en chiens de faïence et instrumentalisent des jeunes pour faire leur promotion sur les réseaux sociaux ou pour insulter des alerteurs ou des gens qui ne veulent que la réussite du président. Trop c’est trop il faut que le président de ce parti règle ce problème qui commence à pourrir la vie politique dans ce département », accuse t’il.

« De 45% à 35 % en 2017 lors des derniers résultats électoraux, la réalité c’est que nous perdons du terrain à cause de ces gamineries politiques », poursuit-il.

« D’une Pikine organisée à un département en lambeaux, tout le monde veut être devant. Des jeunes sont laissés à eux mêmes, les femmes divisées et il existe un manque de cadre de dialogue politique », a-t-il aussi déploré.

Une absence d’animation est aussi notée par le chargé de mission à la Primature qui juge que des situations juste ponctuelles sont gérées (Tabaski, Korité ou visite du président)

Le président Sall a-t-il fini par dire, doit s’appuyer sur d’autres responsables qui travaillent exclusivement pour lui, puisque révèle t’il, plusieurs cadres sont laissés en rade.