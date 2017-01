APR Matam : Farba Ngom choisi coordinateur régional de Matam, invite les militants à s’inscrire massivement sur les listes électorales

Farba N’GOM député maire des Agnam a invité tous les militants de l’APR à aller s’inscrire massivement pour atteindre un objectif de 400 mille électeurs. Le député maire des Agnam a ensuite invité militants et responsables à s’unir autour de l’essentiel afin de travailler la main dans la main dans les trois départements que compte la région.

Au cours de cette rencontre, les apéristes ont massivement appuyé la décision du président de la République qui a finalement fixé la date des élections législatives au 30 Juillet prochain, et vivement félicité le président Aliou Dembourou SOW, responsable pour la convergence nationale des éleveurs républicains pour la réussite de l’organisation de cette journée et surtout les actes posés par ce dernier et qui ont consisté à prendre en charge la caution du président Macky SALL pour les prochaines présidentielles en octroyant à celui-ci plus de six cent têtes de bœuf en guise de caution.

Dans cette rencontre qui a vu la présence du ministre Mamadou TALLA ,du ministre Yaya Abdoul KANE , Sidi Ben Oumar KANE , de Diatourou N’Diaye ministre et directeur de cabinet du PM, Alhousseynou KANE directeur de cabinet ministre du Pse , Mamadou Oumar Bocoum comptable chargé des grands projets du chef de l’état , Amadou SAMBA Kane DG de la lonase , Mamadou SECK DG de L’ITA, Abderrahmane Touré Pca de la Senelec, Adama SALL et Zakaria DIAW tous anciens ministres de la république Aliou Dembourou Sow président conseil départemental de Ranérou, Harouna Bâ maire de Ranérou, Hamidou M’BOW président de conseil de surveillance par ailleurs conseiller municipal ainsi que les vingt deux maires sur les vingt six que compte la région ainsi que les trois présidents de conseil départemental à savoir celui de Matam, Ranérou et Kanel.

C’est à l’unanimité que les responsables de l’APR ont demandé au ministre de la formation professionnelle et membre du secrétariat exécutif d’installer officiellement Farba N’GOM comme étant désormais le coordinateur régional de L’apr. Ainsi l’heure est donc à la préparation des joutes électorales prochaines. Selon Farba Ngom, Matam est désormais un domaine réservé voire un titre de propriété du président Macky Sall. A l’en croire l’opposition n’a pas droit de cité dans la région. Farba N’GOM a par ailleurs invité l’ensemble du personnel politique à se tenir déjà prêt pour offrir au président Macky SALL un accueil digne de son nom pendant la tournée économique régionale qu'il compte faire dans quelques jours...