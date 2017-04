APR : Les enseignants du parti sifflent la fin de la récréation

C’est lors du troisième conseil national du réseau des enseignants que le secrétaire d’Etat à l’alphabétisation et des langues nationales, Youssou Touré en présence du premier ministre, s’est adressé en demandant à ces derniers de siffler la fin de la récréation.

« A partir d'aujourd’hui, ensemble nous allons relever tous les défis qui se poseront. Il y a un double jeu que nous n’accepterons plus. Tous les jours, nous sommes traînés dans la boue, insultés par des individus insignifiants », a martelé le Secrétaire d’Etat Youssou Touré.

C’est dans ce contexte qu’il informe : « nous ne sommes pas là aujourd’hui pour nos gros intestins. Nous sommes des hommes d’honneur et nous l’avons prouvé à maintes reprises. Nous sommes des hommes de valeur. Nous sommes des hommes dignes et il faut que le parti à partir aujourd’hui comprenne que nous n’accepterons plus d’être traités de la sorte. Dans tous les cas, moi Youssou Touré, je prendrai mes responsabilités le moment venu ».