APR Koungheul : Le coordinateur départemental invite ses camarades à travailler plus et à bavarder moins.

La première édition de la coupe du maire de Maka Yop, commune située à l’Ouest de Koungheul, qui a eu lieu ce Samedi 29 Avril 2017, a servi de prétexte au coordinateur départemental de l'APR de Koungheul, Mr. Yaya Sow pour calmer les ardeurs de ses camarades de parti. En effet selon lui, " il y a des gens qui passent tout leur temps à parler. Mais à force de parler de tout et de rien, même le bon Dieu finira par ne plus vous écouter " dira t-il sur un ton ironique. Aux côtés de l'édile de la commune, Mr. Magaye GAYE, ancien Pcr devenu maire, M. Yaya SOW a fait appel à 7 des 9 maires que compte le département de Koungheul avec en plus des hauts conseillers. À ces derniers et à ses autres camarades de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, le maire de Ribot leur demandera " de taire les querelles inutiles et de se concentrer sur l'essentiel. Mais il suffit qu'il y ait une élection pour que les gens deviennent comme des fous. " Mr Yaya Sow profitera de l'occasion pour inviter les populations à aller retirer leurs cartes et à se tenir prêts à offrir au président Macky Sall une majorité écrasante à l'Assemblée nationale en juillet 2017. En effet, selon lui, « les résultats obtenus pour les inscriptions ont largement dépassé nos attentes, il faut maintenant qu’on ne dorme pas pas sur nos lauriers! »