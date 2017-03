APR À TOUBA - Polémique autour de la future liste des législatives

Une nouvelle structure politique est née à Touba. Il s'agit du '' Front Républicain Joug Jotna'' piloté par Fallou Ndiaye et Cheikh Salla Ndiaye. Deux responsables politiques de l'Apr qui se réclament '' militants de la première heure'' et déplorent l'oubli dont ils sont victimes de la part de leur leader national. Face à la presse, ils ont accusé le Président Macky Sall d'avoir peu de considération pour ceux qui ont été avec lui dès les premières heures de la traversée du désert au profit des '' nouveaux venus ''.



Fallou Ndiaye de marteler tout de même sa volonté de réclamer ce que de droit, en annonçant sa décision de combattre contre ceux qui seront tentés de confectionner une '' liste fantôme '' lors des prochaines législatives. Il exige une confection par la base de cette liste et la mise à terme des influences exercées par certains '' lobbies''.



Il s'offusquera de l'irrespect par le Ministre des microfinances qui avait promis aux femmes de l'agglomération des financements à hauteur de 360 millions et qui peine à donner 50 millions. Cette situation est selon lui, regrettable et est, en mesure, de jouer défavorablement sur les résultats des prochaines élections.