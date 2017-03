APPEL DE KHALIFA SALL- Les jeunes Mackystes attendent de pied ferme ceux qui répondront à l'invite du maire de Dakar

En déclarant qu'il renonçait, désormais, à calmer les ardeurs des uns et des autres par rapport à la riposte qu'il fallait apporter '' aux persécutions subies et perpétrées contre sa personne par le régime actuel '', Khalifa Sall a semblé '' appeler au soulèvement populaire '', selon Libasse Basse.

Ainsi, le secrétaire général de la convergence des Jeunes Mackystes a annoncé la ferme décision de répondre coup pour coup.

'' Le maire a demandé aux jeunes de sortir dans la rue. Cela ne lui sera d'aucune utilité parce que rien ne se passera. Il se trompe d'époque. Nous avons renoncé à suivre le Président Sall dans sa tournée pour nous organiser et apporter le réplique toutes les fois que c'est nécessaire. Il a été démasqué et nous attendons qu'il justifie sa gestion ou qu'il rende l'argent du contribuable aux contribuables ''.