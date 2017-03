ANPEJ/ARMÉE : 215 jeunes reçoivent leur permis de conduire

Ce programme vise à accompagner 1000 jeunes du secteur des transports à, savoir les apprentis, les coxeurs et les mécaniciens pour l’obtention du permis de conduire.



A l’issue de la deuxième session de cette deuxième session, 135 jeunes ont reçu leur permis en conduite automobile après une formation totalement gratuite assurée par l’armée sénégalaise à travers le bataillon du train.

80 jeunes avaient déjà leur précieux sésame à l’issue de la première session ce qui porte le nombre de bénéficiaire du programme à 215 jeunes de la région de Dakar et sa banlieue.





Présidée par le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne, Monsieur Mame Mbaye NIANG, cette cérémonie s’est déroulée sous la présence effective du Directeur général de l’ANPEJ, Monsieur Amadou Lamine Dieng, du représentant du Chef d’Etat-major Général des Armées, et de Monsieur Bayo, commandant du bataillon du train.



Prenant la parole, Monsieur Mame Mbaye Niang, a salué l’engagement et le soutien des forces armées pour la réussite de cette formation. Ce dernier n’a pas manqué de relever l’expertise de l’armée, qui peut constituer un recours crédible dans la résolution des nombreux accidents notés ces derniers mois.

Les jeunes bénéficiaires, ont également exprimé toute leur satisfaction sur le programme et l’engagement et le professionnalisme des forces armées durant toute la durée de la formation.

Le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne n’a pas manqué de rassurer les jeunes des autres régions du Sénégal désireux de bénéficier de ce programme qui est d’ores et déjà décentralisé avec Thiès, Diourbel et Kaolack comme prochaines étapes.