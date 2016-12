ANNE HIDALGO À MACKY SALL : "L'avenir de l'humanité s’écrit en Afrique... Votre leadership est remarquable..."

C'est dans une salle des fêtes rayonnante, parée de ses plus beaux atours que la Mairie de Paris a accueilli Macky Sall ce mardi après midi pour une cérémonie sobre mais forte. Entourée par le conseil municipal et les responsables de la ville de Paris, Anne Hidalgo a profité de la tribune pour remercier son hôte du jour pour son leadership et pour lui avoir décerné la symbolique médaille de l'Ordre national du Lion du Sénégal. Malgré l'absence de son collègue maire Khalifa Sall, Anne Hidalgo a magnifié la coopération des villes de Dakar et de Paris sur les questions cruciales du changement climatique.