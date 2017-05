ANGLETERRE : Sadio Mané a passé un cap important

L’attaquant sénégalais, Sadio Mané, passé de Southampton à Liverpool (élite anglaise), a franchi un véritable cap en se faisant désigner pour sa première saison chez les Reds meilleur joueur. L’attaquant sénégalais de 25 ans qui avait réussi ses passages au Red Bulls de Salzburg (Autriche) et Southampton (Angleterre), était attendu depuis ce transfert chez un gros bras du football mondial.

En dépit de deux grandes absences pendant la CAN (janvier-février) et depuis début avril (due à une blessure), le numéro 10 sénégalais a relevé le défi. Auteur de 13 buts et six passes décisives, l’attaquant sénégalais s’est frayé un passage dans la pléiade de stars des Reds passant devant les Brésiliens Coutinho et Firmino. Dans un club où deux internationaux sénégalais (Salif Diao et El Hadj Diouf double Ballon d’or africain 2001 et 2002) ont eu du mal à s’imposer, on aurait pu craindre des débuts difficiles pour le jeune footballeur.

Mais que nenni ! Il a réussi à passer le cap avec brio et d’ailleurs son absence pendant la Coupe d’Afrique des nations 2017 et sa blessure ont coïncidé avec les difficultés de l’équipe dirigée par l’Allemand Jurgen Klopp.

Après avoir mené pied au plancher le début de la Premier league, Liverpool a eu du mal en début d’année et doit batailler actuellement pour conserver sa place parmi le quatuor de tête afin d’obtenir sa qualification en Ligue des champions. Mais l’équipe de Klopp doit le faire sans son meilleur footballeur qui a subi une intervention chirurgicale en début avril à la suite d’une blessure contractée lors du derby de Liverpool contre Everton.

A 25 ans, les observateurs vont attendre qu’il confirme sa première saison. Mais le leader technique des Lions a démontré qu’il a les épaules assez larges pour aller de l’avant.