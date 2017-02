AMINATA TALL À DIOURBEL : « Les populations estiment qu’elles doivent soutenir le Président Sall »

Marraine de la finale régionale des navétanes, Madame Aimnata Tall, en compagnie du ministre Aly Ngouille Ndiaye, a martelé que Diourbel était derrière le Président Macky Sall. La présidente du Conseil économique, social et environnemental bouclait une tournée régionale. « Il s’est agi, aujourd’hui d’une tournée régionale où toute la région est venue répondre. Les populations ont estimé qu’il fallait venir soutenir le Président de la République » dira-t-elle avant de lancer un message à l’endroit de la jeunesse. « La jeunesse est la relève de la génération qui passe. C’est une relève générationnelle dont il s’agit pour laquelle Il faut encourager les jeunes au respect des valeurs, au culte du travail, de la sagesse et du sens du patriotisme. Nous invitons tout le monde à aller s’inscrire sur les listes électorales et choisir en toute liberté leurs leaders ».

Aminata Tall d’offrir aux 42 équipes du département de Diourbel et aux 32 de la commune, des jeux de maillots. Elle déplorera au passage l’état regrettable de la pelouse du stade Ely Manel Fall et promet de chercher des solutions auprès du ministre des Sports.