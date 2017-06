AMICAL SÉNÉGAL / OUGANDA CE LUNDI : Les lions à la chasse aux cranes

L’équipe nationale du Sénégal fait face à l’Ouganda ce lundi au stade Léopold Sédar Senghor. Un match qui servira de préparation avant le duel avec la Guinée équatoriale, comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019. Pour ce match contre l’Ouganda, beaucoup de changements devraient être effectués en défense, au milieu et en attaque.



Après avoir affronté le Nigeria et la Côte d’ivoire, l’équipe nationale va effectuer sa troisième sortie post CAN 2017 en défiant l’Ouganda. Une rencontre amicale de préparation pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Durant plus d’une semaine, les Lions ont peaufiné leurs stratégies à Saly. Face aux Cranes, ce sera l’occasion pour le coach national de voir si ses joueurs sont dans les meilleures dispositions pour en découdre avec le Nzalang Nacional le 10 juin prochain. Pour ce face-à-face avec l’Ouganda, Aliou Cissé devra faire sans plusieurs de ses éléments.



Retenu avec le Horoya qui dispute une rencontre de Coupe de la CAF, Khadim Ndiaye ne sera pas de la partie. il en sera de même pour Abdoulaye Diallo qui n’a pas encore rejoint le regroupement de l’équipe nationale. Avec l’absence du n°1 et du n°2, Pape Seydou Ndiaye a de grandes chances de démarrer. au cours de la rencontre, Clément Diop, le «bleu» de la Tanière, pourrait grappiller ses premières minutes de jeu en équipe nationale. La défense devrait aussi être chamboulée. Saliou Ciss absent, Adama Mbengue est bien parti pour démarrer sur le flanc gauche.



À droite, Moussa Wagué devrait aussi prendre la place de Lamine Gassama. En défense centrale, le duo Kara Mbodj-Zargo Touré pourrait tenir la baraque. À moins que le coach ne veuille reconduire Kalidou Koulibaly. Au milieu de terrain, les forfaits de Cheikhou Kouyaté et Younousse Sankharé ne seront pas sans effet. Henri Saivet, Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye et Idrissa Gana Guèye ont les épaules assez larges pour réguler le jeu des Lions.



La grande équation sera sûrement l’attaque. Les forfaits de Sadio Mané et Baldé Diao Keita donnent sûrement des maux de tête au coach national. Moussa Sow aussi n’ayant pas encore rejoint la Tanière, Babacar Khouma, Mame Biram Diouf, Ismaïla Sarr et Famara Diédhiou devraient assurer l’animation offensive. Dans tous les cas, Aliou Cissé présentera une équipe très offensive face à l’Ouganda. Cela devrait être la même chose contre la Guinée équatoriale.



PROGRAMME : MATCH AMICAL

Lundi 5 juin 2017

stade Léopold Sédar Senghor

20h00 Sénégal / Ouganda

