AMAR LÔ GAYDEL (Maire de Sagatha Gueth) : " Le Sénégal est malade de son leadership et ce depuis les indépendances '

Le Président de l'Alliance pour la Réforme et le Développement (ARD-aar Sénégal ), par ailleurs, maire de Sagatha Gueth, était vendredi en meeting à Mbacké, dans le cadre de sa tournée nationale.



Amar Lô Gaydel a annoncé la ferme volonté de son parti de se présenter aux élections législatives et présidentielle prochaines. Face à la presse, le leader politique a affirmé avoir réussi à délester de plus d'une centaine de militants certains partis politiques comme l'Apr, le Pds, Bokk Gis-Gis.

'' Nous avons décroché 136 responsables politiques. Depuis 57 ans que le Sénégal est indépendant, en même temps que certains pays comme la Corée, le Sénégal traîne et nous ne parvenons pas à réaliser quelque chose de concret ou à sortir la tête de l'eau. Le Sénégal est malade d'un leadership et ce depuis les indépendances. Nous avons décidé de présenter aux Sénégalais un projet de société basé sur les réalités socioculturelles, basé sur la culture, la foi etc... ''



Amar Lô Gaydel se réjouira de la forte mobilisation réussie à Mbacké.