ALY NGOUILLE / SERIGNE ABDOU FATAH : ' Nous sollicitons des prières pour le Président Sall... Je lui dis ce que Serigne Fallou avait dit à Senghor '

Le Président Sall est sûr désormais d'obtenir le soutien de Serigne Abdou Fatah Mbacké, porte-parole de la famille de Serigne Fallou et Président du comité d'organisation du Kazu Rajab, en perspective des prochaines élections législatives. Le Chef religieux l'a fait savoir lors de la cérémonie officielle organisée mardi à Touba.



Interpellé par Aly Ngouille Ndiaye , ministre des mines qui a, comme l'an dernier, conduit la délégation gouvernementale et sollicité des prières pour le Chef de l'État, Serigne Abdou Fatah a déclaré adopter la même attitude de Serigne Fallou vis-à-vis de Léopold Senghor en 1963 lors des joutes d'alors.



'' Serigne Fallou avait dit à Senghor : je t'avais dit oui et aujourd'hui je dis encore oui. Cela te fait deux fois oui. Moi aussi, je dis au Président Macky Sall deux fois oui. ''

Serigne Abdou Fatah Mbacké martèle ainsi clairement sa décision de soutenir politiquement le Président de la République et de l'aider à sortir vainqueur des prochaines joutes électorales.



Une déclaration faite devant Serigne Abô Mbacké Falilou. La délégation était composée de plusieurs ministres dont Khadim Diop, Mor Ngom, Abdou Ndéné Sall, Youssou Ndour...