ALY NGOUILLE NDIAYE À MÉDINA BAYE : "Baye Niass est une fierté pour l'humanité'

''Cheikhal Islam plus connu sous le nom de Baye Niass. Il avait maîtrisé toutes les connaissances religieuses utiles. Il fut un immense érudit de l'islam. C'est une fierté pour toute l'humanité et surtout pour nous Sénégalais. Nul ne peut véritablement connaître l'homme. Seul Dieu, son prophète et son guide spirituel Cheikh Ahmed Tidiane le connaissent. Il a introduit une pléthore d'Européens dans l'Islam''... Voilà qui ont été les axes essentiels du discours d' Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre de l'intérieur conduisait la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle du Gamou de Medina Baye. Aly Ngouille Ndiaye a aussi fait part de la volonté du Président Macky Sall de poursuivre les chantiers entamés dans la ville religieuse avant de signaler que certains d'entre eux ont déjà été achevés. '' L'esplanade est déjà faite, suite aux recommandations du Président Macky Sall adressées au ministre Diène Farba Sarr ''. Le ministre de l'intérieur était accompagné des ministres Diène farba Sarr, Mariama Sarr, Serigne Mbaye Thiam, Mbagnick Ndiaye et des conseillers Fallou Fall, Cheikh Mbacké Sakho. La rencontre s'est tenue à '' Keur Gann- Abdoulaye Bayoro '' devant le Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass.