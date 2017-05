ALLIANCE : Me Aissata Tall Sall veut s'allier avec Me El hadji DIouf

Aïssata Tall Sall ne chôme pas. En tout cas, ses émissaires sont en train de pêcher dans les partis qui ne sont pas encore dans une coalition pour agrandir leur cercle, à peine leur mouvement politique Osez l’Avenir installé. De sources dignes de foi, une tentative d’extirper le Parti de l’espoir et du progrès (PEP) de BBY est en cours. Et l’avocate compte s’allier à Me El Hadji Diouf et d’autres formations encore non identifiées pour former un grand groupe. Le PEP, après ces rencontres exploratoires, attend de réunir son Bureau politique pour statuer sur la question. Nous y reviendrons...