ALIOUNE BADARA DIOP NE CROIT PAS AU « Y’EN A MARRE » : « Il ne faut en avoir envie et se battre... Ils ne parlent jamais du bilan du Président Sall »

Le Directeur Général de l’Onas fait partie des leaders politiques de l’Apr qui ont choisi d’apporter la riposte au mouvement Y’en a marre. Dans le cadre d’un « Yendou Républicain » organisé à Saint-Louis et plus précisément à Balacoss avec le maire Mansour Faye, Alioune Badara Diop a invité les jeunes Sénégalais à fouler au pied le slogan brandi par Fadel Barro et suite et de continuer à se battre pour l’épanouissement de leur pays. Pour lui, il ne s’agira pas de fuir devant les responsabilités, mais plutôt de les affronter vaille que vaille.



« J’ai demandé aux jeunes de ne pas en avoir marre, mais d’en avoir envie parce qu’ils ont beaucoup de responsabilités devant eux. Ils doivent en avoir envie, se battre, contribuer à l’épanouissement de leurs familles et de leur pays. Ce n’est pas en ayant marre qu’on va prendre en charge ses besoins ». Pour lui, il faut se faire violence et travailler pour le développement individuel et collectif.



Alioune Badara Diop de s’attaquer, par ailleurs, à cette classe politique constituée, dit-il, de singletons. Il dit entendre à travers le substantif « singleton » ces gens qui n’ont personne derrière eux et qui se contentent de discours à travers la presse pour exister. « Vous ne les entendrez jamais discuter du bilan du Président Sall ». Il livrait ses propos à nos confrères de Ndaractu...