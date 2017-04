ALIOU BADARA CISSÉ SALUE LE POUVOIR "JURIDICTIONNEL ET SEMI-JURIDICTIONNEL’’ DE L’ARMP

Le Médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, a salué mardi le pouvoir "juridictionnel et semi-juridictionnel’’ de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).



M. Cissé s’exprimait lors de la présentation d’une étude sur l’exploitation des décisions et avis du Comité de règlement des différends de l’ARMP, sur la période 2014-2015.



Le Médiateur de la République souligne que l’ARMP est un "lieu émérite de participation", rappelant les points de convergence entre les deux structures.



Il a cité, entre autres, les recommandations sur le climat des affaires et le meilleur fonctionnement de l’administration.



Alioune Badara Cissé a par ailleurs salué les compétences des membres de l’ARMP, souhaitant l’élargissement de leur champ.