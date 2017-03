ALEXANDRE NGOM (maire de Thiomby) : "Nous sommes dans la formulation du programme « Thiomby Emergent. » '

Thiomby, commune du département de Kaolack, veut inaugurer l'ère de l'émergence. C'est Alexandre Ngom, le maire de la collectivité, qui le fait savoir au cours d'une rencontre qui a réuni les conseillers municipaux et une trentaine d’organisations, dimanche. Les participants ont échangé autour de projets porteurs qui pourraient permettre de booster l’économie locale à travers l’appui des partenaires techniques et financiers. L’objectif final est d’élaborer un programme dénommé « Thiomby Émergent ». Alexandre Ngom de confier que « la rencontre avait pour objectif de lancer le processus de formulation dudit programme. Elle est la suite de deux rencontres tenues à Dakar avec les ressortissants de la commune lors de la laquelle une task-force chargée de la formulation a été mise en place. Maintenant, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas élaborer un programme à la place des intéressés, c’est pourquoi, nous avons décidé de rencontrer l’ensemble des associations, des groupements de développement, les agriculteurs, éleveurs, les pêcheurs, le monde éducatif, les chefs de village, les sportifs entre autres, pour les informer du processus ».

Alexandre Ngom, par ailleurs Directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture d'expliquer que '' le programme en question va prendre en compte l’ensemble des besoins des populations de Thiomby et les potentialités afin de permettre aux bailleurs de fonds d’avoir une orientation, un document de base sur les priorités de cette commune. Ainsi, il sera question de mettre en exergue ce que la localité a comme ressources telles que le sel, l’agriculture etc...''



Les prochains échanges permettront, selon lui, d'élaborer le document final...