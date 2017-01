ALEXANDRE NGOM ( maire de Thiomby ) : « Notre tâche de maire, c’est aussi permettre à nos ressortissants de bénéficier des offres de formation, d’emploi et à la mise en place d’infrastructures et d’équipements »

Dans le cadre de la mise en œuvre du Pse, volet Formation- Emploi dans la collectivité de Thiomby, Alexandre Ngom, en collaboration avec l’Anpej, a tenu à inviter les populations de sa commune et celles vivant dans les autres régions comme Dakar, à s’impliquer davantage dans l’effort de développement individuel et collectif. C’est dans ce cadre qu’il se glorifie d’avoir organisé, samedi, à leur profit « un forum sur les opportunités de financement, de formation, d’insertion, d’emploi des jeunes et la création d’infrastructures et d’équipements. »



L’objectif, a confié l’édile de cette localité du département de Kaolack, « est de vulgariser et de faire bénéficier les jeunes de la Commune de Thiomby de l’offre de services des structures dédiées à la formation, à l’emploi et la mise en place d’infrastructures et d’équipements ». Il dira attendre comme résultats immédiats : une meilleure appréhension des lieux, la mise en place d’une base de données et une meilleure accessibilité aux offres de services de formation mais aussi d’emploi, d’infrastructures et d’équipements.



Le maire de Thiomby explique qu’il s’agira de travailler à identifier et à inscrire les jeunes porteurs de projets, d’étudier des possibilités de financement de projets identifiés, d’identifier les besoins en formation, de créer des infrastructures et des équipements pour les jeunes et d’étudier des possibilités d’insertion et d’emploi des jeunes diplômés.