AL - MAKTOUM : L'ÉRUDIT AU CHIFFRE 40 !

L'Homme, d'une dimension intellectuelle inégalable s'est toujours illustré dans des analyses approfondies inspirées de la religion, de la philosophie et de la métaphysique. De ses écrits, on aperçoit la place qu'il a toujours accordée à son seul maître et guide à savoir son père Serigne Babacar SY (RTA). Et cela n'est pas fortuit car métaphysiquement TOUT les ressemble. L'Homme l'a démontré dans une de ses lettres publiée le dimanche 9 janvier 1994 où il relate l'héritage spirituel reçu de son père Serigne Babacar SY ( RTA ) avec une dimension exceptionnelle que seuls les esprits éclairés peuvent saisir aisément. Après avoir parcouru cela, on peut se dire que "Le Sosie" de son père s'en est allé avec son mysticisme légendaire retrouvé autour du Chiffre 40, reconnu à travers l'Islam comme "CANONIQUE" et plein de secrets.







En voici quelques uns :







En arabe, le mot qui désigne le chiffre 40 (Arba’ïn) est un mot neutre utilisé indifféremment pour les deux formes masculine et féminine. Et il signifie à la fois le nombre ordinal et le nombre cardinal. Par ailleurs, dans la culture religieuse de l’Islam, le chiffre 40 dispose d’une place privilégiée par rapport aux autres chiffres par exemple, l’âge de 40 ans a une importance indéniable dans la culture islamique. Selon de nombreux hadiths du vénéré Prophète (S.D.L.D) et des Imams infaillibles (S.E.), lorsque le croyant arrive à l’âge de 40 ans, Dieu s’adresse aux deux anges qui veillent sur Son serviteur : «Désormais, soyez rigoureux à son égard, et relevez toutes ses actions.» Ces hadiths révèlent une grande vérité: à l’âge de 40 ans, la personnalité de l’homme prend forme, et à partir de cet âge le rythme des évolutions intérieures se ralentit. Aux yeux des savants musulmans, surtout ceux qui se soumettent aux tendances mystiques, le chiffre 40 a une importance capitale dans le domaine de l’élévation spirituelle. En effet, ils estiment que ce chiffre joue un rôle indéniable dans la réalisation des capacités de l’homme pour parfaire ses vertus morales et pour augmenter le niveau de ses connaissances.







Au regard de tout ce qui précède nous avons la certitude que l'Homme s'était emmuré durant toute son existence avec ses secrets que l'on retrouve également dans son parcours concomitamment à celui de son père et guide SERIGNE BABACAR SY ( RTA ) à travers cette démontration :







- Sur les naissances :







- 1885 est l'année de naissance de Serigne Babacar SY ( RTA ) ;



-1925 est l'année de naissance de Serigne Cheikh Tidiane SY Al-Maktoum (RTA ) ;







Entre 1885 et 1925, nous avons 40 années de différence ;







- Sur les disparitions :







-25 Mars est l'anniversaire du décès du khalife Serigne Babacar SY (RTA ) ;



-15 Mars est également l'anniversaire du décès de Serigne Cheikh Tidiane SY Al-Maktoum ( RTA ) ;



Ainsi, l'addition de 25 + 15 = 40..







-1957 est l'année de disparition du khalife Serigne Babacar SY (RTA).



-2017 coincide avec celle de la disparition de Serigne Cheikh Tidiane SY Al-Maktoum (RTA);







Si on fait la soustraction des deux années de disparition, nous avons 57 - 17 = 40...







Le hasard n'existe pas comme disait l'autre, c'est simplement, nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre tous les liens de causalité.. .







Qu'Allah SWT l'accueille dans son Paradis FIRDAWSI au nom des Sceaux des Prophètes Mouhamadou Rassoulilah (SAWS), de son guide et père Serigne Babacar SY ( RTA ) et de grand père Serigne Elhadji Malick SY ( RTA)...Amen







Qu'Allah SWT accorde Longue Vie et plein succès au nouveau Khalif Général des Tidianes Serigne Abdoul Aziz SY ( Al Amine : Digne de confiance )...Amen. ..







Par Elhadji Daniel SO



Homme Politique