Leur relation était connue de tous. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté et Zahra Mbow ont concrétisé leur amour aujourd'hui devant Dieu et les hommes.

L'union a été scellée aux Parcelles Assainies Unité 24.

People.sn souhaite un heureux ménage à Cheikhou Kouyaté et son épouse Zahra Mbow Kouyaté...