AL KHAYRI : Khadija Bousso s'est mariée

Il y avait du monde à la mosquée omarienne samedi dernier. Et pour cause, une grande représentante de la communauté des célibataires a faussé compagnie à ses semblables. Khadijatou Bousso, ancien patronne de la Com’ du ministère des Finances et actuel conseiller à l’ambassade du Sénégal à Washington, a en effet trouvé chaussure à son pied. Et l’heureux élu n’est autre qu’un cadre du célèbre cabinet Jp Morgan. Inutile de vous dire que le ministère des Finances a honoré de sa présence la cérémonie avec une délégation présidé par Amadou Ba himself en compagnie de Birima Mangara avec la présence de presque tous les Directeurs.