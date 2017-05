AÏDARA MBACKÉ : " Nous exigeons un meilleur traitement pour nos champions du monde en Récital de Coran '

C'est depuis Touba que Serigne Aïdara Mbacké a choisi de marteler toute sa frustration par rapport au '' traitement​ regrettable qui a été accordé par les autorités de l'État à Mouhamed Diallo et Mame Diarra Ngom.'' Ces derniers, dénonce-t-il, ont reçu de '' modiques sommes de 600 000 et 400 000 francs avec une tablette à chacun. ''



Le chef religieux parle ainsi ''d'humiliation au moment où des championnes d'Afrique de basket ont été couvertes d'éloges et félicitées avec des maisons clefs en mains, des footballeurs auréolés de gloire après une coupe du monde, des chanteurs assommés de billets de banque parce qu'ils sont en mesure de remplir des salles prestigieuses. ''



Il souhaitera que des rectificatifs soient apportés au traitement accordé aux deux enfants. '' Nous souhaitons que leur soient octroyés des bourses d'études, une maison et un suivi sérieux pour leur assurer, avec le soutien de Dieu, un avenir radieux. Ils ont hissé très haut les couleurs nationales et ce sont des fiertés pour le Sénégal, a conclu Aïdara Mbacké.