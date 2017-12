AIBD : Les 2 ATR d'Air Sénégal attendus au ballet aérien

Les vols commerciaux d’Air Sénégal ne démarreront pas le 7 décembre prochain, mais ses deux ATR 72-600 participeront au défilé aérien prévu le jour de l’ouverture de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, a indiqué le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires.



‘’Les vols commerciaux ne vont pas démarrer le 7 [décembre]’’, a insisté Maimouna Ndoye Seck à l’émission ’’Point de vue’’ de la RTS, invoquant les nombreuses procédures administratives que doit suivre la compagnie aussi bien au Sénégal qu’au niveau des pays à desservir. ‘’C’est cela qui va prendre un peu plus de temps que prévu’’, a-t-elle expliqué.



Elle a indiqué que malgré tout, les deux ATR 72-600 qui constitueront la flotte initiale d’Air Sénégal SA seront au Sénégal lundi ou mardi et participeront au défilé aérien prévu à l’occasion de l’inauguration de l’AIBD.



Ces deux appareils permettront de démarrer les vols domestiques et de desservir les pays voisins, avant l’arrivée de deux autres aéronefs qui vont permettre de desservir le reste de l’Afrique occidentale et l’Afrique centrale.



Plus tard, la compagnie se lancera dans l’intercontinental avec deux avions long-courriers, dont la procédure d’acquisition a été engagée, a-t-elle annoncé.