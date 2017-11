AIBD : Abdou Karim Sall annonce 120 antennes pour couvrir toute la zone.

Suite à sa dernière visite de contrôle effectuée le 11 novembre, le directeur de l’ARTP, revenu sur les lieux, a noté beaucoup d’améliorations sur les travaux de l’aéroport international Blaise Diagne. Et même s’il reste des zones qui ne sont toujours pas couvertes par les réseaux, Abdou Karim Sall a annoncé que les trois opérateurs à savoir Sonatel, Tigo et Expresso vont y remédier.



Ainsi, il a annoncé que le 2 décembre au plus tard, cent vingt antennes vont être installées par la Sonatel pour la couverture de toute la zone…