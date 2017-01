AGNAM : En compagnie de Yaya Abdoul Kane et Farba Ngom, le ministre M’Bagnick Ndiaye inaugure la Radio Bossea FM

Financé sur fonds propres du maire des Agnam Farba Ngom, la toute nouvelle radio Bosséa Fm, qui émet sur la 96.9, a été inaugurée par le ministre de la culture et de la communication M’Bagnick N’Diaye. Ce dernier était accompagné de son collègue Yaya Abdoul KANE ministre des postes et télécommunications, par ailleurs maire de la commune de Dabia .

Une véritable démonstration de force des populations des communes des Ayman avec à leur tête des hauts conseillers des collectivités territoriales, des conseillers municipaux, des autorités administratives, tous venus massivement témoigner leur gratitude au député maire Farba N’ gom.

Comme instrument de promotion, de diffusion et de communication, selon Farba N’gom, cette radio de proximité, va désormais intervenir dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. Cet élément incontournable de proximité dans la perspective de la lutte contre la pauvreté restera selon le député maire des Agnam l’un des moyens les plus accessibles aux populations locales à moindre coût. Elle symbolise selon le ministre de la culture et de la communication, un moyen d’identification culturel des populations de la région. Sur le même registre, Yaya Abdoul KANE ministre des postes et télécommunication indiquer que cette nouvelle radio mise en place par le maire des Agnam Farba N’GOM ,va surtout aider les populations à davantage identifier les problématiques pertinentes qui seront prises en charge dans tout un programme de sensibilisation...